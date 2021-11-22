Кто побеждает на фондовой бирже – Байден или Трамп: Forbes

Американский фондовый индекс S&P 500 достиг рекордной величиной при президентстве Джо Байдена, отмечают эксперты издания Forbes.

Джо Байден и Дональд Трамп - иллюстративное фото Википедии

В четверг 18 ноября 2021 г. произошел рекордный рост S&P 500 до 4704,54, на следующий день – падение до 4697,96. Между тем нынешнее значение индекса – 4710.

Индекс S&P 500 – это показатель, в который входят данные о котировках акций 500 самых мощных компаний США. Его используют для того чтобы мгновенно диагностировать ситуацию с экономикой страны и спрогнозировать тенденции. В Украине такого инструмента нет.

Специалист Forbes напоминает, что индекс S&P 500 использовал Трамп, чтобы показать свою успешность на посту Президента США. Нынешний рост индекса – беспрецедентный, и свидетельствует о положительных тенденциях в экономике, так как он содержит данные о самых разных предприятиях: и технологических, и СМИ, и фармацевтике, и банках и многих других.

Для анализа эксперт использовал таблицу , в которой все показатели сравниваются с 1929 г. В таблице видно, что при Байдене индекс вырос в 66 раз, между тем при Трампе – в 62 раза. Хотя они оба не достигают рекорда 1995 года, когда зафиксирован рост в 77 раз – на второй год президентства Билла Клинтона.

Forbes отмечает несколько причин роста рынка ценных бумаг, а также его каждодневного колебания:

— программа сокращения Федеральной резервной системы США;

— повышение процентных ставок;

— неизвестный кандидат на пост главы ФРС;

— дальнейшее распространение коронавируса;

— длительная инфляция;

— проблемы с поставками товаров и дополнительные расходы центрального правительства.

Между тем, уже в понедельник 22 ноября 2021 г. Джо Байден выдвинул кандидатуру на пост главы ФРС – Джером Пауэл. Джером Пауэлл был руководителем данной структуры предыдущие четыре года и последние 20 месяца "прошёл испытание огнем", по словам президента. Одна лишь информация о возможном назначении подбросила индекс S&P 500 до рекордных 4710 пунктов.

Издание "Комментарии" напоминает, что 8 ноября 2021 г. компания Google достигла пика своей стоимости. О причинах можно прочитать по ссылке

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