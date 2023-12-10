Кто самая богатая семья мира и каким состоянием она владеет

Несколько лет американская династия Уолтов считалась самой богатой семьей в мире. Однако издание Bloomberg опубликовало новый рейтинг, в котором новым лидером стала семья Аль Нахаян из Объединенных Арабских Эмиратов.

Самая богатая семья мира Аль Нахаян. Фото: Bloomberg

Согласно подсчетам Bloomberg состояние богатейшей семьи в мире Аль Нахаян сейчас составляет 305 миллиардов долларов. Главным в семье Аль Нахаян считается шейх Мохамед бин Заид бин Султан, с 2022 года являющийся президентом ОАЭ. Другие члены семьи занимают определенные роли как в правительстве, так и в частном секторе, что затрудняет подсчет личных активов и размывает границы государственных и частных предприятий и компаний.

В ОАЭ сосредоточено около 6% всех мировых запасов нефти, что делает семью Аль Нахаян одной из самых богатых. Однако не только с нефтью связано состояние семьи президента ОАЭ. Королевская семья во главе с шейхом Мохамед бин Заид бин Султан Аль Нахаяном и его 5 братьями владеет инвестиционной компанией International Holding Co., акции которой выросли за последние 4 года на 7000%. Семья Аль Нахаян инвестировала в SpaceX, женское белье от Рианны Savage X Fenty, авиакомпанию Etihad, а также ей принадлежит футбольный клуб "Манчестер Сити". Кроме того, семья располагает дорогими яхтами и недвижимостью в элитных уголках света: замок Байон близ Парижа, дома на площади Беркли в Лондоне и прочее. Несмотря на оценку в 305 млрд долларов, вероятно, состояние семьи Аль Нахаян еще выше.

Бывший лидер рейтинга самых богатых семей – династия Уолтов имеет состояние 259,7 млрд долларов, что позволило занять ей второе место. Семья Уолтов владеет корпорацией розничной торговли Walmart, а также имеет инвестиции в разных сферах, преимущественно американского бизнеса. Тройку лидеров самых богатых семей мира замыкают представители Франции – семья Эрмес (Hermes). Семья, владеющая одноименной французской компанией моды класса люкс имеет состояние 150,9 млрд долларов.

Всего по подсчетам Bloomberg, 25 самых богатых семей мира за год увеличили свое состояние на более чем 1,5 трлн долларов.

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