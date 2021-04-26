BTC/USD
52561.67
ETH/USD
2469.23
LTC/USD
241.79
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Со слов специалиста по рынку труда Татьяны Пашкиной, наиболее высокооплачиваемыми в Украине являются профессии в сфере воздушных перевозок и авиации. Об этом эксперт рассказала в эфире телепрограммы "Обратная связь" на канале "Украина 24".
Кто в Украине больше всего зарабатывает: названы специальности - фото из открытых источников
Татьяна Пашкина также рассказала и о средней заработной плате в стране. По ее словам, в среднем она варьируется в пределах 12 тысяч грн, однако в крупных городах она всегда больше. К примеру, средняя зарплата в столице составляет в пределах от 17 до 22 тысяч:
Напомним, что средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, составляет менее 13 тыс. грн. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько и почему данные официальной статистики могут отличаться от реальных сумм, как в Украине повысить среднюю зарплату и приблизиться к уровню европейских.
В материале нашего издание можно также прочитать, что в исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии", рассказали, какая заработная плата начисляется столичному мэру Виталию Кличко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости