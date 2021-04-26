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Кто в Украине больше всего зарабатывает: названы специальности

Эксперт рассказала и том, какой сейчас размер средней зарплаты

сегодня, 09:00
Автор:

Елизавета Черных

Со слов  специалиста по рынку труда Татьяны Пашкиной, наиболее высокооплачиваемыми в Украине являются профессии в сфере воздушных перевозок и авиации. Об этом эксперт рассказала в эфире телепрограммы "Обратная связь" на канале "Украина 24". 

Кто в Украине больше всего зарабатывает: названы специальности

Кто в Украине больше всего зарабатывает: названы специальности - фото из открытых источников

"Далее идут финансисты, страховщики, потому что у них все зарплаты белые, нет процентной бонусной части, которую можно не учитывать. Далее идут специалисты на производстве, профессионалы с инструментами либо с высшим образованием", — сказала специалист. 

Татьяна Пашкина также рассказала и о средней заработной плате в стране. По ее словам, в среднем она варьируется в пределах 12 тысяч грн, однако в крупных городах она всегда больше. К примеру, средняя зарплата в столице составляет в пределах от 17 до 22 тысяч: 

"Далее у нас идут города-миллионники, а потом уже районные и областные центры. И у нас ситуация, когда, к сожалению, та небольшая зарплата, которая касается некоторых городов – Ровно, Кировоградщина – провоцирует настроения трудовой миграции", — сказала эксперт. 

Напомним, что средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, составляет менее 13 тыс. грн. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько и почему данные официальной статистики могут отличаться от реальных сумм, как в Украине повысить среднюю зарплату и приблизиться к уровню европейских.

В материале нашего издание можно также прочитать, что в исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии", рассказали, какая заработная плата начисляется столичному мэру Виталию Кличко. 




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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/9590-kto-v-ukraine-bolshe-vsego-zarabatyvaet-ekspert-nazvala-specialnosti
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