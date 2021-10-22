Купить землю под застройку стало дороже: эксперт озвучил прогноз на ближайшее время

По словам председателя Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрия Питы, последние три месяца в крупных областных центрах Украины отметились ростом цен на земельный участки. По меньшей мере стоимость подскочила на 5%. Об этом пишет UBR.



Купить землю под застройку стало дороже - фото из открытых источников

Эксперт отмечает, что основной спрос сконцентрирован на земле, площадь которой от 8 до 15 соток, с подведенными коммуникациями, и которая расположена в живописном месте до 20 км от черты города.

По данным главы АСНУ, цена земли под застройку в Украине в среднем равна от 500 до 1500 долларов за одну сотку. Кроме того, Пита отметил, что в Киеве такие участки на 20% дороже, чем в других крупных городах.

"С июля по сентябрь включительно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове востребованные земельные участки выросли в цене минимум на 5%", – подчеркнул эксперт, добавил, что в дальнейшем цены вряд ли будут расти, поскольку они уже являются максимальными.

Специалист также сообщил, что стабильный спрос фиксируется на землю, которую используют для постройки коттеджных городков. При этом выбор вариантов не достаточно велик.

Юрий Пита считает, что стоимость будет оставаться стабильной до апреля следующего года — тогда в Украине начнется активный сезон. Однако, утверждает эксперт, продолжительное равновесие цен, возможно при условии относительной экономической стабильности.

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