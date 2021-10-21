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В Украине выросли цены на жилье: какие квартиры подорожали больше всего

В целом, цены на квартиры на "первичке" увеличились на 14,3%, а на вторичном рынке - на 17%

сегодня, 11:00
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным Государственной службы статистики,  в III квартале текущего года жилье в Украине подорожало в среднем на 15,8% в сравнении с идентичным периодом 2020 года. Об этом пишет РБК-Украина. 

В Украине выросли цены на жилье: какие квартиры подорожали больше всего

В Украине выросли цены на жилье: какие квартиры подорожали больше всего - фото из открытых источников

Отмечается, что больше всего увеличилась стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости. 

В целом, цены на квартиры на "первичке" увеличились на 14,3%, а на вторичном рынке — на 17%. 

Однокомнатные квартиры на первичном рынке недвижимости подскочили в цене на 13,9%, на вторичном — на 17,5%. Двухкомнатные — на 13,4% на первичном, на 18,4% на вторичном. И трехкомнатные квартиры — на 16,3% на первичном, на 15,8% на вторичном. 

Отметим, что за последние несколько месяцев в Украине фиксируют подорожание частных домов в крупных городах.  В частности, за период июль-сентябрь стоимость загородной недвижимости поблизости к городам выросла на 3-5%. Например, под Киевом квадратный метр обходится потенциальным покупателям в 1-1,5 тысяч долларов. Цена домов в других городах примерно на 20% ниже. Наиболее востребованными стали дома, площадь которых до 150 квадратных метров — они и подорожали больше всего. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что будет с ценами на аренду недвижимости в Украине в ближайшие месяцы — эксперты озвучили прогноз. 

А также, глава АСНУ Юрий Пита рассказал, повлияет ли жилищный кризис в Китае на цены на жилье в нашем государстве. Спрос и предложение сейчас достаточно сбалансированы, нет такого явления, как "тюльпанная лихорадка", цены не растут шквальными темпами, уверен эксперт. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tseny-zhile-god-vyrosli-15-kakie-kvartiry-1634732117.html
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