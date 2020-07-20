Курс доллара в Украине: что будет с гривней в ближайшее время

Курс гривни в Украине в последние дни стремительно снижается на фоне доллара. Так, только за последний банковский день официальный доллар в нашей стране подорожал на 24 копейки – Национальный банк Украины (НБУ) установил курс на 21 июля на уровне 27,60 грн за доллар.



"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как стремительное подорожание доллара в Украине связано со сменой главы Нацбанка и что будет с курсом в ближайшее время.

Курс доллара в Украине: роль главы НБУ

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает, что смена главы НБУ (вместо Якова Смолия главным банкиром Украины на прошлой неделе стал Кирилл Шевченко) не имела под собой никаких объективных оснований.

"Макрофинансовая стабильность, чистота банковской системы – всё это достаточные основания для старта экономического роста. Что действительно необходимо стране – так это согласованная президентом, Верховной Радой и Кабинетом министров Национальная стратегия экономического прорыва. Тогда и у НБУ появятся новые ориентиры кроме таргетирования инфляции, – поясняет Андрей Длигач. – А в условиях отсутствия экономической стратегии страны НБУ действовал правильно".

По мнению эксперта, использование НБУ в популистских целях – например, для "печати" денег, которые бы раздавались пенсионерам и бюджетникам – было бы большой ошибкой.

"Я думаю, президент это понимает и не будет ставить такую задачу перед новым главой НБУ. Тем более, что Кирилл Шевченко является профессионалом высочайшего уровня и наверняка дорожит своей репутацией. А скрыть действия руководства НБУ в современных условиях невозможно, – подчеркивает Андрей Длигач. – Следовательно, я ожидаю, что в целом политика НБУ будет продолжена. Возможно, произойдет определенное контролируемое смягчение. Но в целом курс будет удержан в пределах 29 грн/долл., а инфляция в пределах 5% в годовом измерении".

Но главное, подчеркивает эксперт, важность осознания украинской властью необходимости как можно скорее инициировать процесс создания Национальной стратегии развития.

Курс доллара в Украине: что влияет на девальвацию гривни

Экономический эксперт, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский не считает, что стоит напрямую связывать смену главы НБУ с небольшой девальвацией гривни. Тем более, что НБУ сегодня вышел с продажей 27,67 грн за доллар, что частично собьет девальвационный тренд.

"Просто есть желание спекулянтов поиграть, – поясняет эксперт. – К тому же, экспортеры попридержали выручку, чтобы воспользоваться небольшим ажиотажем касательно смены главы НБУ. Напомню, что когда Яков Смолий заявил, что покидает пост, гривня просела на 40 коп, но потом отыграла назад".

Виктор Скаршевский также обращает внимание, что на прошлой неделе впервые за два года НБУ не проводил интервенций на валютном рынке. Не покупал, не продавал. То есть, межбанковским рынком руководили исключительно спрос и предложение. В итоге гривня немного девальвировала, так как спрос превышал предложение.

"Напомню, что когда была резкая девальвация в марте, на фоне карантина, нацвалюта прыгнула до 28 грн за доллар. Но я еще тогда предупреждал, что дальнейшей девальвации в течение ближайших месяцев не будет и курс будет находиться в пределах 27,5-28,5 грн за доллар. В этом коридоре сейчас гривня и находится, – подчеркивает эксперт. – Факторов для резкой девальвации сейчас нет. У населения, которое проедает сбережения на фоне карантина и резкого увеличения безработицы, крайне низкий платежеспособный по спрос. И если мы теоретически увидим очередь в валютообменник – это будет очередь на то, чтобы продать валюту, а не купить… Новых рабочих мест, высокой зарплаты мы в ближайшее время не увидим. Так что у украинцев просто нет денег на участие в валютной панике".

К тому же, отмечает Виктор Скаршевский, в данный момент внешние факторы благоприятны для Украины: руда – по высокой сцене (а это – экспорт), импортируемые энергоносители – по низкой. Идет экономия в несколько миллиардов долларов в год.

Плюс, выездного туризма стало в разы меньше. А это тоже несколько миллиардов долларов, которые остались в Украине.

"Ситуация может измениться осенью, если начнут дорожать импортные энергоносители, а мировые цены на металл и руду снизятся (ведь мировой экономический кризис никто не отменил), – говорит эксперт. – Под вопросом остается и финансирование дефицита бюджете-2020 – 298 млрд грн, согласно пересмотренному закону о госбюджете. Но выше 30 грн за доллар, заложенных в госбюджете-2020, до конца года гривня не девальвирует".

Курс доллара в Украине: спекуляции НБУ

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок напоминает: неделю назад президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает независимость НБУ, но как жить, если в бюджет заложен курс 30 грн за доллар, он не знает.

"По мнению президента, из-за курса гривни, который сохранялся в стране в последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись". Только в прошлом году экспортеры из-за "искусственного" занижения курса доллара (разница в обменниках и в том, что было прописано в бюджете-2019, достигала почти 5 грн). потеряли около 70 млрд грн. А потому трудно не согласиться с Зеленским (а я это делаю достаточно редко), – отмечает Валерий Клочок. – Между тем, политики уже активно начали "катать" эту тему. Ведь политическая спекуляция у нас зачастую важнее, чем понимание законов экономики".

По словам эксперта, другого рода спекуляцией – финансовой – активно занимался в предыдущие годы Нацбанк.

"Через ручное занижение уровня инфляции (что никак не отразилось на потребительских ценах), занижение курса доллара, "вымывание" этого же доллара у населения, некоторые обеспечили себе шикарные условия для финансовых спекуляций на облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко довольно сдержанно высказался относительно возможности изменения политики Нацбанка. Даже отрицал такую возможность и определял инфляцию как основной инструмент его работы", – отмечает Валерий Клочок.

Впрочем, продолжает он, мнения у власти несколько отличаются.

"К примеру, месяц назад министр экономики сказал следующее: "Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предполагалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция". Ибо действительно близкая к нулю инфляция или дефляция подавляют спрос: потребители откладывают покупку товаров и услуг, ожидая сохранения или даже снижения цен", – поясняет эксперт.

Валерий Клочок подчеркивает, что в мире есть немало примеров, когда в погоне за дефляцией правительства стран сталкивались с проблемой развития экономики. Поэтому, считает он, разумный контроль курса доллара, что напрямую связано с инфляционным процессами, существенно увеличит денежную массу населения, будет стимулировать спрос и создаст более благоприятные условия для развития экономики.

"Никакой катастрофы в нынешней девальвации гривни нет. Не стоит искать "зраду" там, где очевидны естественные экономические рыночные процессы", – резюмирует эксперт.

Напомним, финансовые чиновники из группы 20 крупнейших экономик пообещали продолжать использовать все доступные инструменты политики для борьбы с пандемией коронавируса и укрепления глобальной экономики. В G20 также предупредили, что дальнейшие перспективы для глобальной экономики остаются крайне неопределенными.

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