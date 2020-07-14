Курс гривни падает: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 15 июля на уровне 27,14 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,87 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 15 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,09 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 18 копеек – по состоянию на 14 июля курс был установлен на уровне 30,69 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 15 июля. Стоимость золота установлена на уровне 48 845,18 грн за унцию, что на 162,7 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 517,06 грн за унцию – на 1,46 грн меньше, чем на 14 июля. Стоимость платины в среду будет на уровне 22438,53 грн за унцию, что на 561,87 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 9220,4 долл.

Напомним, С 1 августа в Украине возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго". Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 11 июля на своем заседании. Согласно ему, с нового месяца тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт·ч; тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное решение, которое явно идет вразрез с обещаниями властей не повышать тариф на электроэнергию.

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