kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.07.2020

BTC/USD

9207.59

ETH/USD

239.28

LTC/USD

43.49

НБУ 14.07.2020

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

30.96

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Курс гривни падает: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов
commentss НОВОСТИ Все новости

Курс гривни падает: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов

Официальные курсы валют растут, а ценные металлы в Украине дешевеют

сегодня, 16:26
Автор:

Татьяна Веремеева
Курс гривни падает: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 15 июля на уровне 27,14 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,87 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 15 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,09 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 18 копеек – по состоянию на 14 июля курс был установлен на уровне 30,69 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 15 июля. Стоимость золота установлена на уровне 48 845,18 грн за унцию, что на 162,7 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 517,06 грн за унцию – на 1,46 грн меньше, чем на 14 июля. Стоимость платины в среду будет на уровне 22438,53 грн за унцию, что на 561,87 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 9220,4 долл.

Напомним, С 1 августа в Украине возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго". Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 11 июля на своем заседании. Согласно ему, с нового месяца тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт·ч; тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное решение, которое явно идет вразрез с обещаниями властей не повышать тариф на электроэнергию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!