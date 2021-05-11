Курс валют на 12 мая: евро резко подорожал после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 12 мая на уровне 27,67 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 33,67 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс валют на 12 мая. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 9 копеек – с 27,76 грн за доллар сегодня. Официальный евро в течение суток подорожал на 18 копеек – с 33,49 грн за евро во вторник.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 12 мая. Стоимость золота установлена на уровне 50 904,29 грн за унцию, что на 391,4 грн дороже, чем 11 мая.

Курс серебра установлен на уровне 758,69 грн за унцию – на 3,19 грн дороже, чем во вторник.

Стоимость платины в среду будет на уровне 34 175,12 грн за унцию, что на 643 грн дешевле, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 55 738 долл. за монету, курс Ethereum – 3978 долл.

Напомним, курс валют в Украине в последнее время не показывает резких колебаний. Почему гривна может укрепиться или ослабнуть? Как на ситуации может отразиться смена руководства НАК "Нафтогаз"? Какие еще факторы могут играть важную роль?

Ответы изданию "Комментарии" дала исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

Ранее "Комментарии" писали, что МВФ обновил прогноз касательно курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года.

Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!