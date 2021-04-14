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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 15 апреля: в Украине рекордно дорожает евро
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Курс валют на 15 апреля: в Украине рекордно дорожает евро

В Украине заметно выросла стоимость банковских металлов

сегодня, 16:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 15 апреля на уровне 27,98 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,47 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 15 апреля: в Украине рекордно дорожает евро

Курс валют на 15 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара упал на 4 копейки – с 28,02 грн за доллар 14 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 15 копеек – с 33,32 грн за евро в среду.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 15 апреля. Стоимость золота на завтра установлена на уровне 48 828,22 грн за унцию, что на 278,87 грн больше, чем в сегодня. Курс серебра установлен на уровне 711,32 грн за унцию – на 7,48 грн больше, чем на 14 апреля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 33 042,76 грн за унцию, что на 226,69 грн больше, чем в среду.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 63 804 доллара за монету, курс Ethereum – 2366,8 долл.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.


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