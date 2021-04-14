Курс валют на 15 апреля: в Украине рекордно дорожает евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 15 апреля на уровне 27,98 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,47 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс валют на 15 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара упал на 4 копейки – с 28,02 грн за доллар 14 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 15 копеек – с 33,32 грн за евро в среду.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 15 апреля. Стоимость золота на завтра установлена на уровне 48 828,22 грн за унцию, что на 278,87 грн больше, чем в сегодня. Курс серебра установлен на уровне 711,32 грн за унцию – на 7,48 грн больше, чем на 14 апреля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 33 042,76 грн за унцию, что на 226,69 грн больше, чем в среду.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 63 804 доллара за монету, курс Ethereum – 2366,8 долл.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.

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