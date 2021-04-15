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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 16 апреля: в Украине стремительно растут цены на ценные металлы
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Курс валют на 16 апреля: в Украине стремительно растут цены на ценные металлы

Курсы евро и доллара пока стабильны в отношении гривны

15 апреля 2021, 16:15
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на 15 апреля на уровне 27,96 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 33,46 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 16 апреля: в Украине стремительно растут цены на ценные металлы

Курс валют на 16 апреля

Официальный курс доллара упал на 2 копейки – с 27,98 грн за доллар 15 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 1 копейку – с 33,47 грн за евро в четверг.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 16 апреля. Стоимость золота на завтра установлена на уровне 48 933,91 грн за унцию, что на 105,69 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 716,79 грн за унцию – на 5,47 грн больше, чем по состоянию на 15 апреля. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 33 455,14 грн за унцию, что на 412,38 грн больше, чем в четверг.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 62 888 долларов за монету, курс Ethereum – 2476 долларов.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.


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