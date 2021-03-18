Курс валют на 18 марта: гривна теряет позиции

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 18 марта на уровне 27,70 грн за доллар. В то же время курс евро на сегодня установлен на уровне 32,98 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Гривны и доллары. Фото: vnebo.com.ua

Официальный курс доллара за прошлый банковский день вырос на 5 копеек – вчера он был на уровне 27,65 грн за долл. Официальный евро в течение банковского подорожал на 3 копейки – с 32,95 грн за евро в среду.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 18 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 953,48 грн за унцию, что на 22,30 грн больше, чем вчера. Курс серебра установлен на уровне 719,54 грн за унцию – на 1,81грн больше, чем на 17 марта. Стоимость платины сегодня будет на уровне 33 292,48 грн за унцию, что на 486,15 грн меньше, чем вчера.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на утро четверга составляет 58 956,5 долл. за монету.

Напомним, Индия предложит закон, запрещающий криптовалюты. Штрафовать будут всех, кто торгует в стране или даже владеет такими цифровыми активами. Данный законопроект – одна из самых строгих в мире политик в отношении криптовалют, она предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, добычу, торговлю и передачу активов. Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев на ликвидацию, после чего будут взиматься штрафы.

Отметим, выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими амбициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!