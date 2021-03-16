Владельцев биткоина хотят штрафовать и сажать в тюрьму

Индия предложит закон, запрещающий криптовалюты. Штрафовать будут всех, кто торгует в стране или даже владеет такими цифровыми активами. Данный законопроект – одна из самых строгих в мире политик в отношении криптовалют, она предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, добычу, торговлю и передачу активов. Об этом сообщает Reuters. Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев на ликвидацию, после чего будут взиматься штрафы.

Биткоин (фото из открытых источников)

Если запрет станет законом, Индия будет первой крупной страной, которая сделает хранение криптовалюты незаконным. При этом в Индии объемы транзакций растут, и теперь 8 млн инвесторов владеют криптоинвестициями в размере 100 млрд рупий ($1,4 млрд).

Отмечается, что количество регистраций пользователей и приток денег на местной криптобирже Bitbns увеличилось в 30 раз по сравнению с 2020 годом. Unocoin, одна из старейших бирж Индии, добавила 20 000 пользователей в январе и феврале, несмотря на опасения по поводу запрета.

Напомним, биткоин снова набирает обороты – стоимость криптовалюты сегодня, 13 марта, достигла отметки 60 012 долларов за одну монету. Об этом пишет Bloomberg. Аналитики связывают подорожание криптовалюты с оптимизмом на финансовых рынках после того, как президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с пандемией на сумму 1,9 трлн долларов. Биткоин вырос примерно на 1000% в прошлом году на фоне растущего институционального интереса к криптовалюте, а также спекулятивного спроса.

Сторонники отстаивают криптовалюту как хранилище ценностей, сродни золоту, которое может действовать как хеджирование против инфляции и более слабого доллара. Другие утверждают, что рынок криптовалют – это гигантский стимулирующий пузырь на пути к тому, чтобы лопнуть, как это было в цикле бумов и спадов 2017-2018 годов. Участники отрасли и некоторые стратеги указывают на более широкий спектр причин, которыми обусловлена нынешняя ситуация на рынке.



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