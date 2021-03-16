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Главная Новости Бизнес финансы Владельцев биткоина хотят штрафовать и сажать в тюрьму
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Владельцев биткоина хотят штрафовать и сажать в тюрьму

Если запрет станет законом, Индия будет первой крупной страной, которая сделает хранение криптовалюты незаконным

сегодня, 04:40
Автор:

Ольга Чародий

Индия предложит закон, запрещающий криптовалюты. Штрафовать будут всех, кто торгует в стране или даже владеет такими цифровыми активами. Данный законопроект – одна из самых строгих в мире политик в отношении криптовалют, она предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, добычу, торговлю и передачу активов. Об этом сообщает Reuters. Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев на ликвидацию, после чего будут взиматься штрафы.

Владельцев биткоина хотят штрафовать и сажать в тюрьму

Биткоин (фото из открытых источников)

Если запрет станет законом, Индия будет первой крупной страной, которая сделает хранение криптовалюты незаконным. При этом в Индии объемы транзакций растут, и теперь 8 млн инвесторов владеют криптоинвестициями в размере 100 млрд рупий ($1,4 млрд).

Отмечается, что количество регистраций пользователей и приток денег на местной криптобирже Bitbns увеличилось в 30 раз по сравнению с 2020 годом. Unocoin, одна из старейших бирж Индии, добавила 20 000 пользователей в январе и феврале, несмотря на опасения по поводу запрета.

Напомним, биткоин снова набирает обороты – стоимость криптовалюты сегодня, 13 марта, достигла отметки 60 012 долларов за одну монету. Об этом пишет Bloomberg. Аналитики связывают подорожание криптовалюты с оптимизмом на финансовых рынках после того, как президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с пандемией на сумму 1,9 трлн долларов. Биткоин вырос примерно на 1000% в прошлом году на фоне растущего институционального интереса к криптовалюте, а также спекулятивного спроса.

Сторонники отстаивают криптовалюту как хранилище ценностей, сродни золоту, которое может действовать как хеджирование против инфляции и более слабого доллара. Другие утверждают, что рынок криптовалют – это гигантский стимулирующий пузырь на пути к тому, чтобы лопнуть, как это было в цикле бумов и спадов 2017-2018 годов. Участники отрасли и некоторые стратеги указывают на более широкий спектр причин, которыми обусловлена нынешняя ситуация на рынке.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-india-cryptocurrency-ban-idUSKBN2B60R0
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