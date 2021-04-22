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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 21 апреля: в Украине стремительно дорожают ценные металлы
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Курс валют на 21 апреля: в Украине стремительно дорожают ценные металлы

Курсы доллара и евро незначительно снизились на фоне гривны

сегодня, 07:15
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 22 апреля на уровне 28,06 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,70 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 21 апреля: в Украине стремительно дорожают ценные металлы

Курс валют на 22 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара упал на 5 копеек – с 28,01 грн за доллар 21 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 4 копейки – с 33,74 грн за евро в среду.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 22 апреля. Стоимость золота на сегодня установлена на уровне 50 062,33 грн за унцию, что на 455,09 грн больше, чем в среду. Курс серебра установлен на уровне 732,05 грн за унцию – на 6,04 грн больше, чем на 21 апреля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 33 476,36 грн за унцию, что на 180,23 грн больше, чем в среду.

Кроме того, курс Bitcoin составляет 56 054 доллара за монету, курс Ethereum – 2417 долл.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.


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