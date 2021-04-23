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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 23 апреля: в Украине резко подорожал доллар
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Курс валют на 23 апреля: в Украине резко подорожал доллар

Стоимость ценных металлов стремительно растет

сегодня, 07:05
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 23 апреля на уровне 28,06 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 33,81 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 23 апреля: в Украине резко подорожал доллар

Курс валют на 23 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за сутки не изменился, а вот официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 11 копеек – с 33,70 грн за евро в четверг.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 23 апреля. Стоимость золота на сегодня установлена на уровне 50 107,79 грн за унцию, что на 45,46 грн больше, чем в четверг. Курс серебра установлен на уровне 738,85 грн за унцию – на 6,8 грн больше, чем на 22 апреля. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 33 977,61 грн за унцию, что на 501,25грн больше, чем в четверг.

Кроме того, курс Bitcoin составляет 56 466 доллара за монету, курс Ethereum – 2588 долл.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.


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