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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 24 февраля: что происходит с долларом в Украине
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Курс валют на 24 февраля: что происходит с долларом в Украине

Доллар подешевел на три копейки, а евро подорожал на три копейки

сегодня, 19:45
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 24 февраля на уровне 27,90 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 33,88 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 24 февраля: что происходит с долларом в Украине

Доллар и евро. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 3 копейки – сегодня он был на уровне 27,93 грн за долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 3 копейки  – сегодня он был на уровне 33,85 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 24 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 50 504,98 грн за унцию, что на 257,07 грн больше, чем вчера. Курс серебра установлен на уровне 778,08 грн за унцию – на 11,37 грн больше, чем на 23 февраля. Стоимость платины в среду будет на уровне 34 994,19 грн за унцию, что на 482,72 грн меньше, чем вчера.

Кроме того, курс Bitcoin сегодня подешевел более чем на 4 тыс. долларов и по состоянию на вечер вторника составляет 47 997,0 долл. за монету.

Напомним, председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил недавно, что регулятор может выпустить украинские электронные деньги – е-гривну, которую относят к классу цифровых валют центральных банков (СBDС). "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, насколько это реалистично и актуально для нашей страны, а также, что изменится после запуска такой валюты.

Отметим, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. "Комментарии" писали, означают ли активные инвестиции в популярную криптовалюту, что она в скором будущем займет место в наших кошельках и головах.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=24.02.2021&period=daily
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