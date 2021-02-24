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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 25 февраля: евро и доллар дорожают на фоне гривны
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Курс валют на 25 февраля: евро и доллар дорожают на фоне гривны

Доллар незначительно подорожал на фоне евро в течение последнего банковского дня

сегодня, 18:23
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 25 февраля на уровне 27,95 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,93 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 25 февраля: евро и доллар дорожают на фоне гривны

Евро и доллары. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 5 копеек – сегодня он был на уровне 27,90 грн за долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня также подорожал на 5 копеек  – сегодня он был на уровне 33,88 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 25 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 50 352,44 грн за унцию, что на 152,54 грн меньше, чем вчера. Курс серебра установлен на уровне 773,43 грн за унцию – на 4,65 грн меньше, чем на 24 февраля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 35 283,63 грн за унцию, что на 289,44 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin сегодня снова дорожает и по состоянию на вечер среды составляет 49 571,3 долл. за монету.

Напомним, председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил недавно, что регулятор может выпустить украинские электронные деньги – е-гривну, которую относят к классу цифровых валют центральных банков (СBDС). "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, насколько это реалистично и актуально для нашей страны, а также, что изменится после запуска такой валюты.

Отметим, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. "Комментарии" писали, означают ли активные инвестиции в популярную криптовалюту, что она в скором будущем займет место в наших кошельках и головах.


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