Курс валют на 25 марта: в Украине резко подорожал доллар

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 25 марта на уровне 27,87 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 32,94 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллары. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 14 копеек – вчера он был на уровне 27,73 грн за доллар. Официальный евро в течение прошлого банковского дня подорожал на 1 копейку – с 32,93 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 25 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 257,11 грн за унцию, что на 175,54 грн больше, чем вчера. Курс серебра установлен на уровне 705,03 грн за унцию – на 4,04 грн больше, чем на 24 марта. Стоимость платины сегодня будет на уровне 32 832,12 грн за унцию, что на 74,48 грн меньше, чем в среду.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на утро четверга составляет 52 878,8 доллара за монету.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, насколько можно доверять криптовалютам и какое будущее ждет самую популярную электронную валюту Bitcoin.

Ранее "Комментарии" писали, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Во время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети.

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