Курс валют на 25 мая: в Украине вновь дешевеет доллар

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 25 мая на уровне 27,43 грн за доллар. В то же время курс евро на вторник установлен на уровне 33,49 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс валют на 25 мая. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 3 копейки – с 27,46 грн за доллар сегодня, официальный евро в течение суток подорожал на 1 копейку – с 33,48 грн за евро во вторник.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 25 мая. Стоимость золота установлена на уровне 51 676,19 грн за унцию, что на 71,02 грн дешевле, чем 24 мая. Курс серебра установлен на уровне 761,2 грн за унцию – на 3,59 грн дешевле, чем в понедельник. Стоимость платины во вторник будет на уровне 32 291,65 грн за унцию, что на 622,12 грн за унцию дешевле, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 37 519 доллара за монету, курс Ethereum – 2531 долл.

Напомним, в Украине за монету номиналом 15 копеек, датированную 1992 годом и отчеканенную штемпелем без заготовки, могут заплатить более одной тысячи долларов. Такую "копейку" может обнаружить любой украинец. Монета номиналом в 15 копеек по цене в 1,1 тыс. долларов (29,9 тыс. грн) продается на профильном аукционе.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине начали действовать новые правила Нацбанка об установлении дополнительных требований к договорам. Так финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную информацию о сделках, которые подписывают с клиентами. Отныне в договорах о депозите будет указано конкретную дату возврата вклада и информацию, имеет ли банк право продлить ее срок действия. Если человек берет кредит, он сразу будет видеть перечень и цену дополнительных услуг, а также условия, при которых можно изменить процентную ставку или другие платежи.

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