Курс валют на 3 марта: доллар снова дешевеет

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Татьяна Веремеева
Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривны к доллару на 3 марта на уровне 27,93 грн за
доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 33,60 грн за
евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Доллары. Фото: РИА Новости
Официальный курс доллара за последний
банковский день снизился на 7 копеек – сегодня он был на уровне 28 грн за долл.
Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел еще на 12 копеек
– с 33,72 грн за евро во вторник.
Также Нацбанк установил курс банковских
металлов на 3 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 301,74 грн за унцию,
что на 241,39 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 737 грн
за унцию – на 12,08 грн меньше, чем на 2 марта. Стоимость платины в среду будет
на уровне 33 068,48 грн за унцию, что на 1 074,17 грн меньше, чем сегодня.
Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на
вечер вторника составляет 48 575,1 долл. за монету.
Напомним, эксперты рассказали, что
будет с долларом в марте.
Инвестиционный банкир, специалист отдела
продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс
останется стабильным, каким и был с начала года. "Ситуация сейчас очень
благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать
средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский
экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть
должна бы".
А старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб
отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.
Отметим, "Комментарии" разбирались, как
уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021году.
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