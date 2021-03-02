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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 3 марта: доллар снова дешевеет
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Курс валют на 3 марта: доллар снова дешевеет

Сегодня стремительно дешевеют ценные металлы

сегодня, 18:38
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 3 марта на уровне 27,93 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 33,60 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 3 марта: доллар снова дешевеет

Доллары. Фото: РИА Новости

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 7 копеек – сегодня он был на уровне 28 грн за долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел еще на 12 копеек – с 33,72 грн за евро во вторник.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 3 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 301,74 грн за унцию, что на 241,39 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 737 грн за унцию – на 12,08 грн меньше, чем на 2 марта. Стоимость платины в среду будет на уровне 33 068,48 грн за унцию, что на 1 074,17 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 48 575,1 долл. за монету.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с долларом в марте.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким и был с начала года. "Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть должна бы".

А старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.

Отметим, "Комментарии" разбирались, как уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021году.


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