Курс валют в Украине: эксперты рассказали, что будет с долларом в марте

Официальный доллар в Украине сегодня достиг отметки в 28 гривен – за последний банковский он вырос на 5 копеек на фоне отечественной валюты. В то же время официальный евро подешевел на 12 копеек и на завтра курс установлен на уровне 33,72 грн за евро.



Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего стоит ждать от курса валют этой весной и какие факторы могут изменить ситуацию на валютном рынке.

Стабильный курс доллара

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким и был с начала года.

"Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть должна бы".

Сергей Фурса не исключает, что дело в проблемах с МВФ, с которым не удалось заключить соглашения.

"Украинский бизнес может переживать, что есть задержка в сотрудничестве с МВФ, что есть потенциальный кризис. По принципу: тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Потому не заводят полностью валютную выручку, придерживают", – поясняет инвестбанкир.

По мнению Сергея Фурсы, в течение весны курс гривны будет плюс-минус стабильным – 27,5-28 грн за долларов.

Гривна укрепилась зимой

Старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.

"Курс доллара США, установленный НБУ, снизился за это время с 28,4681 до 27,9492 грн (-1,82%). Что касается курса евро, то он снизился совсем незначительно – с 33,9596 до 33,9289 грн (-0,09%). Поясняется это тем, что европейская валюта за это время укрепилась к американской. Валютная же пара EURUSD выросла за это время с 1,1930 до 1,2140 (+ 1,76%). Своего максимума за зимние месяцы доллар в ходе торгов на межбанковском валютном рынке достигал в начале декабря – около 28,58 грн. Минимума – 9 февраля, около 27,56 грн. Снижение гривны во второй половине февраля связано с провалом переговоров с МВФ", – поясняет Вадим Иосуб.

По словам аналитика, в ближайший месяц доллар может колебаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, евро – в диапазоне 33,3-34,6 грн.

"К концу весны диапазон по доллару может быть шире – от 27 до 29 грн. Выправится курс к нижней границе этого диапазона, или к верхней, будет зависеть от успехов дальнейших переговоров с МВФ. То есть, по большому счету, от прогресса в судебной и антикоррупционной реформы", – резюмирует Вадим Иосуб.

Отметим, "Комментарии" разбирались, как уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!