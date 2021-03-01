Курс валют в Украине: эксперты рассказали, что будет с долларом в марте

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Татьяна Веремеева
Официальный доллар в Украине сегодня достиг
отметки в 28 гривен – за последний банковский он вырос на 5 копеек на фоне
отечественной валюты. В то же время официальный евро подешевел на 12 копеек и
на завтра курс установлен на уровне 33,72 грн за евро.
Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего стоит ждать от
курса валют этой весной и какие факторы могут изменить ситуацию на валютном
рынке.
Стабильный курс доллара
Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных
бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким
и был с начала года.
"Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает
эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ.
Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом
гривна не укрепляется, хоть должна бы".
Сергей Фурса не исключает, что дело в проблемах с МВФ, с которым
не удалось заключить соглашения.
"Украинский бизнес может переживать, что есть задержка в
сотрудничестве с МВФ, что есть потенциальный кризис. По принципу: тиха
украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Потому не заводят полностью
валютную выручку, придерживают", – поясняет инвестбанкир.
По мнению Сергея Фурсы, в течение весны курс гривны будет
плюс-минус стабильным – 27,5-28 грн за долларов.
Гривна укрепилась зимой
Старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна
умеренно укрепилась к иностранным валютам.
"Курс доллара США, установленный НБУ, снизился за это время с
28,4681 до 27,9492 грн (-1,82%). Что касается курса евро, то он снизился совсем
незначительно – с 33,9596 до 33,9289 грн (-0,09%). Поясняется это тем, что
европейская валюта за это время укрепилась к американской. Валютная же пара
EURUSD выросла за это время с 1,1930 до 1,2140 (+ 1,76%). Своего максимума за
зимние месяцы доллар в ходе торгов на межбанковском валютном рынке достигал в
начале декабря – около 28,58 грн. Минимума – 9 февраля, около 27,56 грн.
Снижение гривны во второй половине февраля связано с провалом переговоров с МВФ",
– поясняет Вадим Иосуб.
По словам аналитика, в ближайший месяц доллар может колебаться в
диапазоне 27,4-28,5 грн, евро – в диапазоне 33,3-34,6 грн.
"К концу весны диапазон по доллару может быть шире – от 27 до 29
грн. Выправится курс к нижней границе этого диапазона, или к верхней, будет
зависеть от успехов дальнейших переговоров с МВФ. То есть, по большому счету,
от прогресса в судебной и антикоррупционной реформы", – резюмирует Вадим Иосуб.
Отметим, "Комментарии" разбирались, как уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021 году.
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