Курс валют на 31 марта: в Украине резко подешевели доллар и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 31 марта на уровне 27,88 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 32,72 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллар и евро. Фото: Kerem Uzel / Bloomberg

Официальный курс доллара за последние сутки упал на 9 копеек – с 27,97 грн за доллар 30 марта. Официальный евро в течение прошлого банковского дня подешевел на 23 копейки – с 32,95 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 31 марта. Стоимость золота на завтра установлена на уровне 47 032,85 грн за унцию, что на 1253,52 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 675,93 грн за унцию – на 19,46 грн меньше, чем на 30 марта. Стоимость платины в среду будет на уровне 32 603,93 грн за унцию, что на 759,93 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 58 858,5 доллара за монету.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, насколько можно доверять криптовалютам и какое будущее ждет самую популярную электронную валюту Bitcoin.

Ранее "Комментарии" писали, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Во время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети.

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