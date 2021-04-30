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Курс валют на 5 мая: что будет с долларом после затяжных выходных

Официальные доллар и евро в Украине подешевели накануне праздников

30 апреля 2021, 16:59
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 5 мая на уровне 27,73 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 33,51 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 5 мая: что будет с долларом после затяжных выходных

Курс валют на 5 мая

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 2 копейки – с 27,75 грн за доллар в пятницу, официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 13 копеек – с 33,64 грн за евро в пятницу.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 5 мая. Стоимость золота установлена на уровне 49061,34 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 720,31 грн за унцию. Стоимость платины в среду будет на уровне 33855,89 грн за унцию.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 56 250 доллара за монету, курс Ethereum – 2742 долл.

Напомним, курс валют в Украине в последнее время не показывает резких колебаний. Почему гривна может укрепиться или ослабнуть? Как на ситуации может отразиться смена руководства НАК Нафтогаз? Какие еще факторы могут играть важную роль? Ответы изданию "Комментарии" дала исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

Ранее "Комментарии" писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.


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