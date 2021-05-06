logo
Русский Українська

BTC/USD

57094.02

ETH/USD

3535.78

LTC/USD

345.28

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 7 мая: в Украине продолжают стремительно дорожать ценные металлы
commentss НОВОСТИ Все новости

Курс валют на 7 мая: в Украине продолжают стремительно дорожать ценные металлы

Евро за последние сутки тоже заметно подорожал

сегодня, 16:51
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 7 мая на уровне 27,72 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 33,41 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 7 мая: в Украине продолжают стремительно дорожать ценные металлы

Курс валют на 7 мая. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на одну копейку – с 27,73 грн за доллар в четверг, официальный евро в течение суток подорожал на 13 копеек – с 33,28 грн за евро в среду.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 7 мая. Стоимость золота установлена на уровне 49 774,38 грн за унцию, что на 539,22 грн дороже, чем 6 мая. Курс серебра установлен на уровне 742,9 грн за унцию – на 15,49 грн дороже, чем в четверг. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 34 509,8 грн за унцию, что на 561,29 грн за унцию дороже, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 57 517 доллара за монету, курс Ethereum – 3478 долл.

Напомним, курс валют в Украине в последнее время не показывает резких колебаний. Почему гривна может укрепиться или ослабнуть? Как на ситуации может отразиться смена руководства НАК Нафтогаз? Какие еще факторы могут играть важную роль? Ответы изданию "Комментарии" дала исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

Ранее "Комментарии" писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ