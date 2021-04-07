Курс валют на 8 апреля: в Украине резко подорожал евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 8 апреля на уровне 27,89 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,14 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс валют на 8 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара вырос на 5 копеек – с 27,84 грн за доллар 7 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 24 копейки – с 32,90 грн за евро сегодня.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 8 апреля. Стоимость золота на завтра установлена на уровне 48 363,57 грн за унцию, что на 34,16 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 695,13 грн за унцию – на 1,66 грн меньше, чем на 7 апреля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 34 298,6 грн за унцию, что на 394,49 грн больше, чем в среду.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 56 795,8 доллара за монету, курс Ethereum – 2009,19 долл.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.

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