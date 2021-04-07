Курс валют на 8 апреля: в Украине резко подорожал евро

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Татьяна Веремеева
Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривны к доллару на 8 апреля на уровне 27,89 грн за доллар. В
то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,14 грн за евро. Об
этом свидетельствуют данные
на сайте регулятора.
Курс валют на 8 апреля. Фото из открытых источников
Официальный курс доллара вырос на 5 копеек –
с 27,84 грн за доллар 7 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского
дня подорожал на 24 копейки – с 32,90 грн за евро сегодня.
Также Нацбанк установил курс банковских
металлов на 8 апреля. Стоимость золота на завтра установлена на уровне 48 363,57
грн за унцию, что на 34,16 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на
уровне 695,13 грн за унцию – на 1,66 грн меньше, чем на 7 апреля. Стоимость
платины в четверг будет на уровне 34 298,6 грн за унцию, что на 394,49 грн больше,
чем в среду.
Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер
среды составляет 56 795,8 доллара за монету, курс Ethereum – 2009,19 долл.
Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко
заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный
процесс переговоров, может предоставить Украине два
транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в
привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы
для дальнейшего сотрудничества с МВФ.
"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз
касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены
в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в
материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит
отметки в 28 грн за доллар.
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