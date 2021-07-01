Курс валют в Украине: что происходит с долларом в начале июля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 1 июля на уровне 27,23 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 32,35 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс валют на 1 июля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара в течение месяца существенно не изменился – 1 июня доллар в Украине был на уровне 27,47 грн, официальный евро в течение месяца подешевел более чем на 1 грн – с 33,51 грн за евро 1 июня.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 1 июля. Стоимость золота установлена на уровне 47 850,7 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 703,21 грн за унцию. Стоимость платины в четверг будет на уровне 28 947,73 грн за унцию.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 34 304,1 доллара за монету, курс Ethereum – 2203,49 долл.

Напомним, аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, каким будет курс доллара в Украине в июле. По его мнению, фундаментально на валютном рынке ничего не поменялось. Экспортеры благодаря удачной внешней конъюнктуре чувствуют себя хорошо и предлагают рынку валюту. Он отмечает, что укрепление гривны, которое наблюдается с прошлой пятницы, – это продолжение устойчивого тренда, наблюдающегося с конца апреля после технической коррекции в виде роста доллара с 15 по 24 июня. Валюты на рынке, даже при наличии фундаментальных причин для устойчивого тренда, не движутся под линейку в одну сторону, а совершают временные откаты (коррекции) в противоположную сторону. Ближайшей целью для снижения доллара может стать уровень 26,9 грн, говорит эксперт.

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