Курс валют в Украине: что происходит с долларом в начале июля

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Татьяна Веремеева
Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривны к доллару на 1 июля на уровне 27,23 грн за доллар. В то
же время курс евро на четверг установлен на уровне 32,35 грн за евро. Об этом
свидетельствуют данные
на сайте регулятора.
Курс валют на 1 июля. Фото из открытых источников
Официальный курс доллара в течение месяца существенно не изменился – 1 июня доллар в Украине был на уровне 27,47 грн,
официальный евро в течение месяца подешевел более чем на 1 грн – с 33,51 грн за
евро 1 июня.
Также Нацбанк установил курс банковских
металлов на 1 июля. Стоимость золота установлена на уровне 47 850,7 грн за
унцию. Курс серебра установлен на уровне 703,21 грн за унцию. Стоимость платины
в четверг будет на уровне 28 947,73 грн за унцию.
Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на
вечер вторника составляет 34 304,1 доллара за монету, курс Ethereum – 2203,49
долл.
Напомним, аналитик "Альпари" Вадим
Иосуб рассказал, каким будет курс доллара в Украине в июле. По его мнению, фундаментально
на валютном рынке ничего не поменялось. Экспортеры благодаря удачной внешней
конъюнктуре чувствуют себя хорошо и предлагают рынку валюту. Он отмечает, что укрепление
гривны, которое наблюдается с прошлой пятницы, – это продолжение устойчивого
тренда, наблюдающегося с конца апреля после технической коррекции в виде
роста доллара с 15 по 24 июня. Валюты на рынке, даже при наличии
фундаментальных причин для устойчивого тренда, не движутся под линейку в одну
сторону, а совершают временные откаты (коррекции) в противоположную сторону.
Ближайшей целью для снижения доллара может стать уровень 26,9 грн, говорит
эксперт.
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