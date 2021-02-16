Курс валют в Украине: НБУ обновил курс гривны к евро и доллару

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 17 февраля на уровне 27,83 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на среду установлен на уровне 33,77 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Гривна и доллар. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 14 копеек – сегодня он был на уровне 27,97 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение банковского дня снизился на 16 копеек – по состоянию на 16 февраля курс был установлен на уровне 33,93 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 17 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 50 251,41 грн за унцию, что на 687,03 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 760,41 грн за унцию – на 11,88 грн меньше, чем на 16 февраля. Стоимость платины в среду будет на уровне 35 762,62 грн за унцию, что на 491,41грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 49 354,9долл. за монету.

Отметим, сегодня, 16 февраля, Биткоин снова обновил ценовой рекорд. По состоянию на 15:00 по киевскому времени криптовалюта достигла отметки в 50 520 долларов и 50 центов. Это произошло в 14:32 по Киеву.

Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что влияло на курс валют в течение последней недели и какой курс гривны к другим валютам стоит ожидать в ближайшее время, учитывая ситуацию с МВФ. Официальный курс доллара за последнюю неделю вырос на 31 копейку – в прошлый вторник он был на уровне 27,66 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение недели подорожал на 67 копеек – по состоянию на 9 февраля курс был установлен на уровне 33,26 грн за евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!