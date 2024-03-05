Маск потерял звание самого богатого человека мира: кто опередил миллиардера

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск уступил титул самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу. Согласно рейтингу миллиардеров от Bloomberg состояние Джеффа Безоса оценивается в 200 млрд долларов.



Пять богатейших людей мира. Фото из открытых источников

В обновленном рейтинге Bloomberg от 5 марта американский предприниматель Джефф Безос назван самым богатым человеком мира с состоянием 200 млрд долларов. Издание указывает, что большинство средств Безоса находятся в активах компании Amazon – 167 млрд долларов. Еще 15 млрд приходится на его частную аэрокосмическую компанию – Blue Origin.

Илон Маск потерял место самого богатого человека мира, уступив Джеффу Безосу двумя миллиардами. Bloomberg оценивает состояние Маска в 198 млрд долларов. Большинство средств Илона Маска сосредоточено в компаниях Tesla и SpaceX – 73,4 млрд долларов и 71,2 млрд долларов соответственно. Еще часть денег американского миллиардера находится в компаниях Neuralink, X Corp. и The Boring Company.

Тройку лидеров самых богатых людей мира замыкает французский бизнесмен и владелец LVMH Бернар Арно. Миллиардер в 2023 году обогнал Илона Маска и некоторое время был на вершине рейтинга, пока снова не уступил американскому бизнесмену. Состояние Бернара Арно оценивается в 197 млрд долларов.

В пятерку самых богатых также попали Марк Цукерберг – 179 млрд долларов и Билл Гейтс – 150 млрд долларов.

Таким образом общее состояние пяти самых богатых людей мира достигло почти триллиона долларов — 924 млрд. долларов.

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