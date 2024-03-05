logo

BTC/USD

66686.71

ETH/USD

3695.86

LTC/USD

89.97

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Маск потерял звание самого богатого человека мира: кто опередил миллиардера
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск потерял звание самого богатого человека мира: кто опередил миллиардера

Состояние пяти самых богатых людей мира достигло почти триллиона долларов. Среди них Джефф Безос, Илон Маск, Бернар Арно, Марк Цукерберг и Билл Гейтс.

сегодня, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск уступил титул самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу. Согласно рейтингу миллиардеров от Bloomberg состояние Джеффа Безоса оценивается в 200 млрд долларов.

Маск потерял звание самого богатого человека мира: кто опередил миллиардера

Пять богатейших людей мира. Фото из открытых источников

В обновленном рейтинге Bloomberg от 5 марта американский предприниматель Джефф Безос назван самым богатым человеком мира с состоянием 200 млрд долларов. Издание указывает, что большинство средств Безоса находятся в активах компании Amazon – 167 млрд долларов. Еще 15 млрд приходится на его частную аэрокосмическую компанию – Blue Origin.

Илон Маск потерял место самого богатого человека мира, уступив Джеффу Безосу двумя миллиардами. Bloomberg оценивает состояние Маска в 198 млрд долларов. Большинство средств Илона Маска сосредоточено в компаниях Tesla и SpaceX – 73,4 млрд долларов и 71,2 млрд долларов соответственно. Еще часть денег американского миллиардера находится в компаниях Neuralink, X Corp. и The Boring Company.

Тройку лидеров самых богатых людей мира замыкает французский бизнесмен и владелец LVMH Бернар Арно. Миллиардер в 2023 году обогнал Илона Маска и некоторое время был на вершине рейтинга, пока снова не уступил американскому бизнесмену. Состояние Бернара Арно оценивается в 197 млрд долларов.

В пятерку самых богатых также попали Марк Цукерберг – 179 млрд долларов и Билл Гейтс – 150 млрд долларов.

Таким образом общее состояние пяти самых богатых людей мира достигло почти триллиона долларов — 924 млрд. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что была названа самая богатая семья мира.

Также "Комментарии" писали о том, самая богатая женщина мира и какое состояние она имеет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/billionaires/compare-individuals/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости