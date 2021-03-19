Мелочь СССР, которую украинцы могут продать за целое состояние: как выглядит (ФОТО)

Стало известно, что украинцы могут продавать советские монеты на специальных электронных аукционах, при чем цена одной может составлять до 100 тысяч гривен. Данную информацию обнародовал OBOZREVATEL, со ссылкой на профильный аукцион Monitex.

Мелочь СССР, которую украинцы могут продать за целое состояние - фото из открытых источников

Сообщается, что за 20 копеек 1991 года (без обозначения монетного двора) в Киеве можно продать от 6 500 до 16 500 гривен. К примеру, монету номиналом 1 копейка 1923 года (Сеятель) на аукционах готовы купить от 50 000 до 100 000 гривен.









Источник также сообщает, что цена 15 копеек, датированных 1931 годом, аналогично можно продать за большие деньги. Стоимость подобной монеты также составляет от 50 000 до 100 000 гривен.





По данным издания, на профильных сайтах помогут не только продать монеты, а и оценить их ценность. Отмечается, что, чем раньше чеканилась советская монета, тем дороже ее купят нумизматы. Также крупную сумму можно получить за редкие монеты, к примеру с дефектами.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что существуют различные варианты дорогих 5 копеек, стоимость которых зависит от года выпуска, а также некоторых особенностей. Это могут быть отличия в форме и расположении ягод на монете, начертании цифр, элементах трезубца и другие. Их цена может составлять несколько тысяч гривен. Редкие монеты можно продавать на специализированных электронных аукционах, а также через популярные сервисы по размещению объявлений. Однако во втором случае стоит быть особенно осторожными, ведь нередки случаи мошенничества.

Также известно, что любая монета одна гривна, изготовленная в 1995 году, является ценной и интересной для нумизматов. Если вы имеете такую монету, ее можно продать минимум за 500 гривен, однако есть и более ценные виды, стоимость которых может равняться около девяти тысяч.





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