Стало известно, как выглядит ценная гривна: ее готовы покупать за несколько тысяч (фото)

Любая монета одна гривна, изготовленная в 1995 году, является ценной и интересной для нумизматов. Если вы имеете такую монету, ее можно продать минимум за 500 гривен, однако есть и более ценные виды, стоимость которых может равняться около девяти тысяч. Как выглядит дорогие гривны, показал профильный портал Monety.

Стало известно, как выглядит ценная одна гривна: ее готовы покупать за несколько тысяч - фото из открытых источников

Сообщается, что наиболее распространенной разновидностью гривны 1995 года является монета, которая имеет широкий кант на аверсе и реверсе. Такой вид можно приобрести на специальных аукционах от 500-800 гривен, поэтому нумизматы предпочитают монеты в штемпельном блеске.





Цена следующей разновидности одной гривны колеблется от 1400-2800 гривен. Такая монета имеет наоборот узкий кант. Источник сообщает, что также встречаются виды с перевернутой надписью на гурте, однако от этого монета дороже не становится.





Также известны и более дорогие разновидности гривен 1995 года. Они имеют гладкий гурт (без гуртовой надписи) и считаются пробными. По данным источника, точный тираж таких монет неизвестен. Сообщается, что в 2017 году такую гривну приобрели на аукционе Виолити за 4464 гривен, однако эта цена не является предельной и может доходить до 9 000 гривен.

На портале сообщают, что довольно часто на аукционах продаются фальшивые гривны 1995 года. Их изготавливают из свинца, алюминия или других металлов. Более того, на аукционах встречаются монеты в "неродном металле". Считается, что их выпускали специально, чтобы заработать на нумизматах.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывал, как отличить редкую копейку 1994 года, цена которой может колебаться в пределах 3000 — 4000 гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!