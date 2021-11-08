Миллиардеры США озолотились за время пандемии

Принято считать, что пандемия коронавируса стала настоящим шоком для мировой экономики. Многие предприятия второй год подряд переживают непростые времена, терпят убытки. На фоне таких сообщений кажется невероятной информация о том, что американские миллиардеры стали богаче почти на 2 трлн долларов за время пандемии. Такие данные обнародовал Forbes. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Секрет фирмы".

Доллары. Фото REGNUM

Кошельки американских толстосумов расширились более, чем на 1,8 трлн долларов с начала 2020 года, фактически с того времени, как в мире началась пандемия. Лучше всех обстоят дела у владельца SpaceX и Tesla Илона Маска. Его состояние даже превысило капитал сооснователя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта, вместе взятых. Все дело в том, что ставка на Tesla себя более, чем оправдала. В 2020-ом году они подпрыгнули в цене на рекордные 1400%.

На 1 января прошлого года доходы миллиардеров США в общей сумме были равны 3,4 трлн долларов. Сейчас же цифры выросли почти до 5,3 трлн долларов.

Издание отмечает, рост фондовых рынков также отобразился на том, что денег у миллиардеров стало больше. Отмечается, что фактически больше всего увеличили свои состояние 20 самых богатых человек. Первая пятерка выглядит следующим образом: Илон Маск, Джефф Безос, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — за время пандемии самые богатые люди мира увеличили свой капитал на 1,9 трлн долларов. В лидеры в очередной раз вырвался Илон Маск.

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