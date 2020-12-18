За время пандемии миллиардеры мира увеличили свой капитал на 1,9 трлн долларов

Пандемия коронавируса не помешала финансовой элите мира увеличить свои капиталы. Богатейшие люди мира за текущий год стали еще богаче на 20%, что составляет около 1,9 триллиона долларов. Совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло несмотря на пандемию и политические события. Больше всего удалось разбогатеть американскому изобретателю Илону Маску — его состояние увеличилось на 110 млрд долларов, что позволило ему занять третье место в списке самых богатых людей мира.

Больше всех разбогател Илон Маск

Быстрее остальных также росли капиталы китайских миллиардеров — за 2020 год совокупный капитал вырос на 60% что составило порядка 750 млрд долларов. В общей сложности состояние 400 китайских миллиардеров теперь оценивается в $2 трлн. Это без учета 67 миллиардеров из Гонконга, чье совокупное состояние выросло за год на $60 млрд (плюс 19%) и составило $380 млрд.

Что же касается американских миллиардеров, то они "подросли" на 560 млрд долларов — теперь их совокупно оценивают в 4 трлн долларов. Таким результатам способствовал рост фондового рынка, в частности индекс Nasdaq поднялся на 38%.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале сентября, выдающийся предприниматель Илон Маск потерял место в пятерке самых богатых людей планеты из-за резкого падения акций его компании Tesla. Но довольно быстро он сумел повысить свое состояние и снова подняться в престижном рейтинге.

Напомним, что средняя шестимесячная рыночная стоимость акций автопроизводителя достигла 250 млрд долл., что стало важной вехой на пути к запуску четвертого из 12 траншей опционов на покупку акций Tesla со скидкой, предоставленной миллиардеру в его платежном пакете 2018 года.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!