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Главная Новости Бизнес экономика За время пандемии миллиардеры мира увеличили свой капитал на 1,9 трлн долларов
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За время пандемии миллиардеры мира увеличили свой капитал на 1,9 трлн долларов

Лидером по увеличению капитала стал Илон Маск

сегодня, 09:39
Автор:

Сергей Медведев

Пандемия коронавируса не помешала финансовой элите мира увеличить свои капиталы. Богатейшие люди мира за текущий год стали еще богаче на 20%, что составляет около 1,9 триллиона долларов. Совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло  несмотря на пандемию и политические события. Больше всего удалось разбогатеть американскому изобретателю Илону Маску — его состояние увеличилось на 110 млрд долларов, что позволило ему занять третье место в списке самых богатых людей мира. 

За время пандемии миллиардеры мира увеличили свой капитал на 1,9 трлн долларов

Больше всех разбогател Илон Маск

Быстрее остальных также росли капиталы китайских миллиардеров — за 2020 год совокупный капитал вырос на 60% что составило порядка 750 млрд долларов. В общей сложности состояние 400 китайских миллиардеров теперь оценивается в $2 трлн. Это без учета 67 миллиардеров из Гонконга, чье совокупное состояние выросло за год на $60 млрд (плюс 19%) и составило $380 млрд. 

Что же касается американских миллиардеров, то они "подросли" на 560 млрд долларов — теперь их совокупно оценивают в 4 трлн долларов. Таким результатам способствовал рост фондового рынка, в частности индекс  Nasdaq поднялся на 38%.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале сентября, выдающийся предприниматель Илон Маск потерял место в пятерке самых богатых людей планеты из-за резкого падения акций его компании Tesla. Но довольно быстро он сумел повысить свое состояние и снова подняться в престижном рейтинге.

Напомним, что средняя шестимесячная рыночная стоимость акций автопроизводителя достигла 250 млрд долл., что стало важной вехой на пути к запуску четвертого из 12 траншей опционов на покупку акций Tesla со скидкой, предоставленной миллиардеру в его платежном пакете 2018 года.




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Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/416547-sostoyanie-bogateyshih-lyudey-mira-za-god-vyroslo-na-19-trln-vopreki
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