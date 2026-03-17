Миллиарды во время войны: какие из сетей магазинов зарабатывает больше всего в Украине

В Украине зафиксирован резкий рост доходов крупнейших сетей магазинов. По итогам 2025 года десятка лидеров заработала более 647 млрд грн, однако часть компаний, несмотря на большие обороты, завершила год с убытком.

Пока все экономят: АТБ и еще несколько сетей заработали сотни миллиардов

Общий доход ведущих сетей магазинов Украины в 2026 г. вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает Опендатабот.

По данным аналитиков, совокупный доход лидеров превысил 647 млрд грн , а порог входа в топ-10 вырос с 20 до 30 млрд грн , что свидетельствует об усилении конкуренции на рынке.

Кто зарабатывает больше всего

Лидером рейтинга остается сеть магазинов АТБ.

За год компания получила:

247,35 млрд грн дохода

свыше трети от общего оборота топ-10

3,43 млрд грн прибыли

В то же время компания существенно нарастила налоговые вычеты – 37,88 млрд грн , что на 32% больше, чем годом ранее.

Второе место традиционно удерживает сеть Сильпо.

Ее показатели:

106,07 млрд грн дохода

рост на 14%

рекордное увеличение прибыли в 7,5 раза – до 1,16 млрд грн

Третье место занимает сеть Аврора, продемонстрировавшая самую высокую доходность.

49,25 млрд грн дохода

4,52 млрд грн прибыли – лучший результат среди всех компаний

При этом сеть активно расширяется – открыто 235 новых магазинов в год .

Кто вошел в топ-10

В десятку крупнейших также попали:

Фора – 44,34 млрд грн дохода

Comfy – 39 млрд грн

Novus – 34,69 млрд грн

Metro – 33,92 млрд грн

EVA – 31,82 млрд грн

WOG – 30,79 млрд грн

Rozetka – 30 млрд грн

В то же время, именно среди этих компаний появились и те, кто не смог заработать.

Кто ушел в минус

Не все крупные сети смогли завершить год с прибылью.

В частности:

Metro получила ущерб 380,9 млн грн

Rozetka потеряла 38,9 млн грн

При этом доходы этих компаний остались высокими, что свидетельствует о сложных условиях ведения бизнеса.

Еще одна тенденция – падение прибыли даже при росте оборота , как в случае EVA, где прибыль уменьшилась на 21%.

Что это значит для рынка

Эксперты отмечают, что даже при войне украинский бизнес демонстрирует устойчивость.

В то же время ситуация остается сложной:

растут расходы

есть риски из-за обстрелов

энергетические проблемы влияют на работу магазинов

увеличивается конкуренция

Поэтому не все компании могут конвертировать большие обороты в прибыль.

Контекст

2025 стал еще одним испытанием для экономики Украины.

Несмотря на это, большие сети магазинов:

продолжают открывать новые точки

платят миллиардные налоги

поддерживают экономику страны

В то же время аналитики прогнозируют, что конкуренция будет только расти, а требования к эффективности бизнеса станут еще более жесткими.

Читайте на "Комментариях", что за годы полномасштабной войны в Украине цены на ключевые товары и услуги выросли рекордными темпами. Больше всего подорожали продукты питания: в среднем на 74%. В то же время, фрукты выросли в стоимости на невероятные 153%, что существенно почувствовали украинские семьи. Сигареты тоже не остались без внимания инфляции – цены на них подскочили на 122%. Не меньше ударила инфляция по транспортным расходам. Цены на бензин, дизель и автогаз выросли на 98%, а электроэнергия подорожала почти вдвое – на 178%. Такие цифры создают дополнительную нагрузку на бюджет граждан и бизнеса, особенно в регионах, где инфраструктура испытала разрушения из-за войны войны.