Мільярди під час війни: які з мереж магазинів заробляє найбільше в Україні

В Україні зафіксували різке зростання доходів найбільших мереж магазинів. За підсумками 2025 року десятка лідерів заробила понад 647 млрд грн, однак частина компаній, попри великі обороти, завершила рік зі збитками.

Поки всі економлять: АТБ та ще кілька мереж заробили сотні мільярдів

Загальний дохід провідних мереж магазинів України у 2026 році зріс на 22% у порівнянні з попереднім роком.

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Опендатабот.

За даними аналітиків, сукупний дохід лідерів перевищив 647 млрд грн, а поріг входу до топ-10 зріс із 20 до 30 млрд грн, що свідчить про посилення конкуренції на ринку.

Хто заробляє найбільше

Лідером рейтингу залишається мережа магазинів АТБ.

За рік компанія отримала:

247,35 млрд грн доходу

понад третину від загального обороту топ-10

3,43 млрд грн прибутку

Водночас компанія суттєво наростила податкові відрахування – 37,88 млрд грн, що на 32% більше, ніж роком раніше.

Друге місце традиційно утримує мережа Сільпо.

Її показники:

106,07 млрд грн доходу

зростання на 14%

рекордне збільшення прибутку у 7,5 раза – до 1,16 млрд грн

Третє місце посідає мережа Аврора, яка продемонструвала найвищу прибутковість.

49,25 млрд грн доходу

4,52 млрд грн прибутку – найкращий результат серед усіх компаній

При цьому мережа активно розширюється – відкрито 235 нових магазинів за рік.

Хто увійшов до топ-10

До десятки найбільших також потрапили:

Фора – 44,34 млрд грн доходу

Comfy – 39 млрд грн

Novus – 34,69 млрд грн

Metro – 33,92 млрд грн

EVA – 31,82 млрд грн

WOG – 30,79 млрд грн

Rozetka – 30 млрд грн

Водночас саме серед цих компаній з’явилися і ті, хто не зміг заробити.

Хто пішов у мінус

Не всі великі мережі змогли завершити рік із прибутком.

Зокрема:

Metro отримала збиток 380,9 млн грн

Rozetka втратила 38,9 млн грн

При цьому доходи цих компаній залишилися високими, що свідчить про складні умови ведення бізнесу.

Ще одна тенденція – падіння прибутку навіть при зростанні обороту, як у випадку EVA, де прибуток зменшився на 21%.

Що це означає для ринку

Експерти зазначають, що навіть попри війну український бізнес демонструє стійкість.

Водночас ситуація залишається складною:

зростають витрати

є ризики через обстріли

енергетичні проблеми впливають на роботу магазинів

збільшується конкуренція

Через це не всі компанії можуть конвертувати великі обороти у прибуток.

Контекст

2025 рік став ще одним випробуванням для економіки України.

Попри це, великі мережі магазинів:

продовжують відкривати нові точки

сплачують мільярдні податки

підтримують економіку країни

Водночас аналітики прогнозують, що конкуренція лише зростатиме, а вимоги до ефективності бізнесу стануть ще жорсткішими.

Водночас аналітики прогнозують, що конкуренція лише зростатиме, а вимоги до ефективності бізнесу стануть ще жорсткішими.