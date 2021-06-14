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Монету в одну гривну можно продать за 30 тысяч гривен: как выглядит

Во время поиска монеты стоит обратить внимание на гурт

сегодня, 09:00 comments1924
Автор:

Елизавета Черных

Металлическую гривну, датированную 1992 годом, продают в Украине по цене от 15 до 30 тыс. гривен. Ее особенностью является гладкий гурт, пишет издание OBOZREVATEL. 

Монету в одну гривну можно продать за 30 тысяч гривен: как выглядит

Монету в одну гривну можно продать за 30 тысяч гривен - фото из открытых источников

Отмечается, что на профильном ресурсе по продаже монет за нее просят 30 тыс. гривен. На популярном сервисе по размещению объявлений монету продают за 15 тыс. гривен.

Дело в том, что гривна, датированная 1992 годом, отчеканена без надписей, насечек и рисунков на гурте. Подобные монеты выпускали в ограниченном количестве, поэтому теперь они представляют ценность для нумизматов. 

Монету в одну гривну можно продать за 30 тысяч гривен: как выглядит - фото 2

Монету в одну гривну можно продать за 30 тысяч гривен: как выглядит - фото 3

Те, кому удастся отыскать такую металлическую гривну, могут продать ее на специальных сайтах. Также отмечается, что на форуме нумизматов можно проконсультироваться по поводу ценности и реальной стоимости монеты. 

К примеру, если на ребре гривны есть надпись "1992", то ее цена будет ниже. Монеты с гладким гуртом можно продавать за большую стоимость. Особенностью также является плоский шрифт и размер поля штампа – 24,5-25 мм. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нумизматы в Украине готовы приобретать старые монеты за десятки тысяч гривен. Так, к примеру, 15 копеек 1992 года продаются на профильных аукционах от 15 до 21 тыс. гривен. 

Также на профильных аукционах продают металлическую гривну за несколько, а порой и несколько десятков тысяч гривен. На одном из последних гривну, которая датирована 1992 годом, продали за 24,5 тыс. гривен. 

Отмечается, что монета такого номинала, которую изготовили с гладким гуртом 1.1ААг, может быть продана от 15 до 27 тыс. гривен. Цена зависит от состояния самой монеты и результатов торгов на аукционе.

Накануне одна гривна, датированная 1992 годом, была куплена на 24,5 тыс. гривен. А немного ранее подобную монету продали за более чем 16 тыс. гривен.  


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-monetu-v-odnu-grivnyu-prodayut-za-desyatki-tyisyach-kak-vyiglyadit-osobaya-moneta.htm?_gl=1*11p1mcr*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzY0ODQ2My4xMjIuMS4xNjIzNjQ4NDcxLjA.&_ga=2.2385116
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