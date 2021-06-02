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Главная Новости Бизнес финансы В Украине монеты в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: какую монету искать (ФОТО)
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В Украине монеты в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: какую монету искать (ФОТО)

Монеты такого номинала являются редкими экземплярами

сегодня, 13:58
Автор:

Елизавета Черных

Нумизматы в Украине готовы приобретать старые монеты за десятки тысяч гривен. Так, к примеру, 15 копеек 1992 продаются на профильных аукционах от 15 до 21 тыс. грн, пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине монеты в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: какую монету искать (ФОТО)

В Украине монеты в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен - фото из открытых источников

Отмечается, что несколько недель назад такую монету продали за 21 тыс. грн. Она была изготовлена из немагнитной стали, плакированной латунью, а также на ней было изображение четырех ягод. В аукционе принимало участие более 50 человек. 

В Украине монеты в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: какую монету искать (ФОТО) - фото 2

Также 15 копеек, датированные 1992 годом, были куплены за 15,5 тыс. грн. Подобные монеты можно продавать за тысячи гривен, поскольку они являются редкими экземплярами. 

В Украине монеты в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: какую монету искать (ФОТО) - фото 3

На форуме нумизматов отмечается, что изначально 15 копеек должны были принадлежать к перечню обиходных монет. Вследствие этого были отчеканены пробные монеты. Однако вскоре, проанализировав затраты на чеканку из латуни и большое количество номиналов, было принято решение отказаться от изготовления монет. 

Напомним, что украинцы продают монеты номиналом в 10 копеек, которые датированы 1992 годом, по цене более 16 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные на профильных сайтах по продаже монет. Сообщается, что несколько недель назад 10 копеек были проданы за 16,6 тысячи гривен, а накануне такую монету купили за 15 тысяч гривен. Обе копейки были вида 4ВАм, а также отчеканены на Луганском монетном дворе. 

Также в материале издания "Комментарии" можно прочитать, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. Именно такая цена испорченной монеты на торгах. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-monetyi-v-15-kopeek-prodayut-za-desyatki-tyisyach-griven-kak-vyiglyadit.htm?_gl=1*1ehfrw4*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMjYyNzE1My42OC4xLjE2MjI2MjcxNjMuMA..&_ga=2.141441588.7038130
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