Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: как выглядит ( ФОТО)

В Украине нумизматы охотятся за старыми монетами. Так, к примеру железную гривну, изготовленную с гладким (без надписей, насечек и рисунков) гуртом (ребром) можно продать за тысячи гривен. Зависимо от года выпуска, цена такой монеты может варьироваться в пределах 25 тыс грн. Об этом пишет OBOZREVATEl, ссылаясь на данные профильного аукциона.

Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч - фото из открытых источников

Отмечается, что накануне одну гривну 1992 года продали за 24,5 тыс. грн. Получить редкую монету хотели 53 участника. В результате одержало победу лучшее предложение.





За железную гривну 2001 года выпуска на аукционе заплатили 2,3 тыс. грн. За монету с гладким гуртом соревновалось 36 участников.





Более чем за 2 тыс. грн на аукционе приобрели гривну, изготовленную в 2013 году. Ее тираж составлял всего 5 тыс. штук, и на ней изображались каштаны из годового набора.





Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что нумизматы готовы покупать монеты редких номиналов за тысячи гривен. Также они охотятся за теми из них, которые имеют брак в чеканке или весе.

Также в материале нашего портала можно прочитать, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. Именно такая цена испорченной монеты на торгах.

















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