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Главная Новости Бизнес финансы Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: как выглядит ( ФОТО)
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Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: как выглядит ( ФОТО)

Цена монеты зависит от года ее выпуска

сегодня, 09:01
Автор:

Елизавета Черных

В Украине нумизматы охотятся за старыми монетами. Так, к примеру железную гривну, изготовленную с гладким (без надписей, насечек и рисунков) гуртом (ребром) можно продать за тысячи гривен. Зависимо от года выпуска, цена такой монеты может варьироваться в пределах 25 тыс грн. Об этом пишет OBOZREVATEl, ссылаясь на данные профильного аукциона.

Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: как выглядит ( ФОТО)

Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч - фото из открытых источников

Отмечается, что накануне одну гривну 1992 года продали за 24,5 тыс. грн. Получить редкую монету хотели 53 участника. В результате одержало победу лучшее предложение. 

Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: как выглядит ( ФОТО) - фото 2

За железную гривну 2001 года выпуска на аукционе заплатили 2,3 тыс. грн. За монету с гладким гуртом соревновалось 36 участников. 

Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: как выглядит ( ФОТО) - фото 3

Более чем за 2 тыс. грн на аукционе приобрели гривну, изготовленную в 2013 году. Ее тираж составлял всего 5 тыс. штук, и на ней изображались каштаны из годового набора. 

Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: как выглядит ( ФОТО) - фото 4

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что нумизматы готовы покупать монеты редких номиналов за тысячи гривен. Также они охотятся за теми из них, которые имеют брак в чеканке или весе.

Также в материале нашего портала можно прочитать, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. Именно такая цена испорченной монеты на торгах. 






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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-monetu-v-odnu-grivnyu-mozhno-prodat-za-desyatki-tyisyach-kopejka-mozhet-popastsya-lyubomu.htm?_ga=2.170113824.147421680.1622091789-1845868459.1618985042&_gl=1*puop66*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga
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