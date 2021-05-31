На сколько может вырасти зарплата педагогов в Украине - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение минимальной заработной платы педагогов до средней зарплаты в стране. Об этом политик сообщил в ходе форума "Украина 30. Образование и Наука".

Денис Шмигаль - фото из открытых источников

Таким образом в течение 2021 года зарплата учителей вырастет на 30%.

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на тридцать процентов, но, конечно, наша цель — это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", — отметил премьер Шмыгаль.

Также Шмыгаль добавил, что власть должна создать современную развитую образовательную инфраструктуру, в частности позаботиться о достаточном количестве школ и детских садов.

Напомним, что с 1 января 2021 года учителям уже увеличили зарплату на 20%. С этого времени оклад педагога, не имеющего категории составляет практически 5 000 гривен, а учителя высшей категории — практически 6 500 гривен.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что средняя зарплата в нашей стране примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы украинцев выросли на 10,1 процента. Размер средней зарплаты в Украине составляет 14 179 гривен.

Добавим, стало известно, кто может зарабатывать в Украине более 100 тысяч гривен. Традиционно в Украине больше всех зарабатывают специалисты в IT-сфере. Если принять во внимание локацию, то самую большую зарплату можно получить в столице. Первое место в рейтинге занимает архитектор программного обеспечения. Специалисты этой вакансии получают 145 000 гривен. Специалисты Senior С developer получают чуть меньше — 112 000 гривен. Далее идет вакансия Senior Front-End developer, на которой можно заработать 95 000 гривен. На четвертом месте Magneto developer с зарплатой 95 000 гривен. Замыкает список Senior HTML developer с выплатами в 94 000 гривен.



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