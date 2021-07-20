На «Укрзализныце» нашли финансовые схемы, в которых может фигурировать Марк Магалецкий из ЕБРР, — СМИ

В манипуляциях с некоторыми тендерами "Укрзализныци", которые проводятся по правилам ЕБРР, может быть замешан замглавы офиса банка в Киеве Марк Магалецкий. Об этом информирует издание "Дело".

Представитель ЕБРР Марк Магалецкий фигурирует в схемах "УЗ" — СМИ. Фото иллюстративное

В 2019 году "УЗ", ЕБРР и Европейский инвестиционный банк сообщили о готовности электрифицировать два участка железной дороги до Николаева — от станций Долинская со стороны Кропивницкого (148 км) и Колосовка со стороны Одессы (105 км). На эти цели банкиры суммарно выделили кредит на 366 млн евро.

Тендер по отбору подрядчика для первой фазы проекта (Долинская) объявили в январе 2020 года.

Ссылаясь на источник в "УЗ", журналисты "Дела" отмечают, что китайская компания и азербайджанский концерн Atef, подавшие самые низкие ценовые предложения, не соответствовали ряду оценочных критериев. Поэтому Комитет по оценке тендерных предложений пришлось запросил подтверждение ЕБРР для присуждения контракта казахско-турецкому консорциуму компаний Integra Construction KZ и TasYapi.

В мае 2021 года ЕБРР подтвердил своё согласие по присуждению контракта Integra-TasYapi. Однако уже в начале июля в "УЗ" признали победителем компанию Atef.

"Дело", ссылаясь на все того же собеседника из "УЗ", сообщают, что такое указание якобы дал куратор кредитов ЕБРР Марк Магалецкий.

Вторая история касается тендера в рамках проекта, по которому в 2019 году ЕБРР выделил "Укрзализныце" 100 млн долларов на модернизацию приоритетных железнодорожных линий.

"В 2020 году "УЗ" объявила торги по лоту №4 — "Крепление рельсовое упругое с анкером Р65 в комплекте — 569296 комплектов". В тендере приняли участие две украинские компании ("Корпорация КРТ" и Роменский завод "Тракторозапчасть") и две иностранные (Plastwil Sp. z o. o. из Польши и Vossloh Fastening Systems GmbH из Германии). […] Победителем была объявлена немецкая Vossloh, так как у поляков предложение было на 165 тысяч долларов дороже. Однако польская компания обжаловала результаты тендера в суде, и из судебных документов стало ясно, что на самом деле тендер прошел не так прозрачно", — говорится в материале.

Оказалось, что Vossloh вообще не указала в системе ЕБРР размер своего ценового предложения — везде стояли нули.

Ценовое предложение поляков отклонили потому, что оно превышало лимит в 5,7 млн долларов на эту закупку. При этом финальный контракт с Vossloh был заключен на 6,55 млн долларов.

"Суд первой, а затем и апелляционной инстанции удовлетворил иск польской Plastwil частично, запретив "УЗ" заключать договор с немецкой Vossloh. Но при этом отказался обязывать госкомпанию подписывать контракт с поляками, поскольку речь идет о деньгах ЕБРР", — пишут журналисты.

Источник "Дела" в "УЗ" утверждает, что за "победой" Vossloh стоит также Марк Магалецкий.

"Именно он якобы насоветовал немцам подавать "пустое" предложение, чтобы затем сослаться на "техническую ошибку", но иметь люфт для внесения более выгодного, чем у конкурентов, предложения. По другой версии, которая также циркулирует в кулуарах "УЗ", участники вообще не видели Vossloh в системе в процессе подачи документов и до объявления результатов", — говорится в материале.

Ранее имя Магалецкого уже всплывало в скандале с вероятно непрозрачными схемами с подрядчиками дорожного строительства.



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