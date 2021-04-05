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Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк обновил курс валют: что будет долларом 6 апреля
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Нацбанк обновил курс валют: что будет долларом 6 апреля

В Украине подорожали золото, серебро и платина

сегодня, 18:46
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 6 апреля на уровне 27,94 грн за доллар. В то же время курс евро на понедельник установлен на уровне 32,86 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк обновил курс валют: что будет долларом 6 апреля

Курс валют на 6 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара снизился на 1 копейку – с 27,95 грн за доллар 5 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 2 копейки – с 32,84 грн за евро сегодня.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 6 апреля. Стоимость золота на завтра установлена на уровне 48 258,48 грн за унцию, что на 5,89 грн больше, чем в сегодня. Курс серебра установлен на уровне 696,11 грн за унцию – на 16,37 грн больше, чем на 5 апреля. Стоимость платины завтра будет на уровне 33 562,56 грн за унцию, что на 43,92 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 57 973,1 доллара за монету.

Напомним, вопрос "что будет с курсом?" волнует очень многих, а вот ответ на него не знает никто. В этом, собственно, и состоит суть валютных спекуляций и источник заработка игроков валютного рынка: совершенно непонятно, когда лучше покупать доллары, а когда продавать. "Комментарии" разбирались в ситуации.

Ранее "Комментарии" писали, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Во время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=06.04.2021&period=daily
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