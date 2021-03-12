Нацбанк обновил курс валют: что будет с долларом после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 15 марта на уровне 27,73 грн за доллар. В то же время курс евро на понедельник установлен на уровне 33,08 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллары. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 2 копейки – сегодня он был на уровне 27,75 грн за долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 9 копеек – с 33,17 грн за евро в пятницу.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 15 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 265,81 грн за унцию, что на 843,6 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 709,25 грн за унцию – на 20,88 грн меньше, чем на 12 марта. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 33 035,07 грн за унцию, что на 805,74 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 56 462,2 долл. за монету.

Напомним, выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими абмициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким и был с начала года. "Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть должна бы".

А старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.

Отметим, "Комментарии" разбирались, как уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021 году.

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