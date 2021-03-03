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Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк обновил курс валют: доллар и евро снова подешевели
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Нацбанк обновил курс валют: доллар и евро снова подешевели

В Украине второй день под ряд дешевеют доллар и евро

сегодня, 17:19
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 4 марта на уровне 27,85 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,57 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк обновил курс валют: доллар и евро снова подешевели

Доллар и евро. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 8 копеек – сегодня он был на уровне 27,93 грн за долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 3 копейки – с 33,60 грн за евро в среду.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 4 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 657,44 грн за унцию, что на 644,3 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 729,43 грн за унцию – на 7,57грн меньше, чем на 3 марта. Стоимость платины в четверг будет на уровне 33 029,32 грн за унцию, что на 39,16 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 50 663,8 долл. за монету.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с долларом в марте.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким и был с начала года. "Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть должна бы".

А старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.

Отметим, "Комментарии" разбирались, как уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021 году.


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