Нацбанк обновил курс валют: доллар начал дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 10 марта на уровне 27,74 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 32,97 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 27,70 грн за долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 10 копеек – с 33,07 грн за евро во вторник.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 10 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 403,53 грн за унцию, что на 400,03 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 712,93 грн за унцию – на 11,37 грн больше, чем на 9 марта. Стоимость платины в среду будет на уровне 32 269,39 грн за унцию, что на 946,47 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 54 344,6 долл. за монету.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с долларом в марте.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким и был с начала года. "Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть должна бы".

А старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.

Отметим, "Комментарии" разбирались, как уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021 году.

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