Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на 17 июля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 17 июля на уровне 27,27 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,13 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 15 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,12 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 10 копеек – по состоянию на 16 июля курс был установлен на уровне 31,03 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 17 июля. Стоимость золота установлена на уровне 49 226,75 грн за унцию, что на 236,82 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 524,29 грн за унцию – на 1,71 грн больше, чем на 16 июля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 22 520,52 грн за унцию, что на 261,34 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 9097,1 долл.

Напомним, Верховная Рада назначила главу Национального банка Украины. Им стал председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

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