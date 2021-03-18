Нацбанк установил официальный курс валют на 19 марта

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 19 марта на уровне 27,68 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 32,98 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.



Курс валют в Украине. Фото: Getty Images

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 2 копейки – сегодня он был на уровне 27,70 грн за долл. Официальный евро в течение банковского дня сохранял стабильность.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 19 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 670,06 грн за унцию, что на 283,42 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 717,54 грн за унцию – на 2 грн меньше, чем на 18 марта. Стоимость платины завтра будет на уровне 33 547,95 грн за унцию, что на 255,47 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 59 220,1 долл. за монету.

Напомним, Индия предложит закон, запрещающий криптовалюты. Штрафовать будут всех, кто торгует в стране или даже владеет такими цифровыми активами. Данный законопроект – одна из самых строгих в мире политик в отношении криптовалют, она предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, добычу, торговлю и передачу активов. Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев на ликвидацию, после чего будут взиматься штрафы.

Отметим, выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими абмициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.

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