logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

58371.56

ETH/USD

1800.83

LTC/USD

203.01

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк установил официальный курс валют на 19 марта
commentss НОВОСТИ Все новости

Нацбанк установил официальный курс валют на 19 марта

В Украине продолжаются валютные качели

сегодня, 20:10
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 19 марта на уровне 27,68 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 32,98 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.

Нацбанк установил официальный курс валют на 19 марта

Курс валют в Украине. Фото: Getty Images

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 2 копейки – сегодня он был на уровне 27,70 грн за долл. Официальный евро в течение банковского дня сохранял стабильность.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 19 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 670,06 грн за унцию, что на 283,42 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 717,54 грн за унцию – на 2 грн меньше, чем на 18 марта. Стоимость платины завтра будет на уровне 33 547,95 грн за унцию, что на 255,47 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 59 220,1 долл. за монету.

Напомним, Индия предложит закон, запрещающий криптовалюты. Штрафовать будут всех, кто торгует в стране или даже владеет такими цифровыми активами. Данный законопроект – одна из самых строгих в мире политик в отношении криптовалют, она предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, добычу, торговлю и передачу активов. Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев на ликвидацию, после чего будут взиматься штрафы.

Отметим, выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими абмициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ