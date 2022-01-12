Нардеп назвал решение Кабмина о повышении зарплат медикам идиотским: в чем причина

Правительство приняло постановление о повышении зарплаты медработникам. Вот только это решение принято без надлежащего бюджетного обеспечения. Оно обязало руководителей медучреждений платить повышенную заработную плату медперсоналу. Постановление предусматривает, что врачи (кроме интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, должны получать не менее 20 тысяч гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.

Медработники. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, специалисты с начальным уровнем высшего медобразования и первым (бакалаврским) уровнем высшего медицинского образования тоже должны теперь почувствовать улучшение качества жизни, ведь они должны получать не менее 13,5 тысяч гривен.

Олег Медуница рассказывает, вот только органы местного самоуправления отказываются финансировать то, что не профинансировало государство и приняли местные бюджеты без таких назначений.

"Заложниками такой ситуации становятся руководители медицинских учреждений. У них небогатый выбор: сократить персонал, перевести работников на сокращенный график работы и уменьшить им производственную нагрузку, сократить закупки медучреждений и в ущерб процессу лечения пациентов направить средства на заработную плату персонала. Иначе к ним придут правоохранители. Власть продолжает парад принятия идиотских и вредных для государства решений", – отметил нардеп.

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