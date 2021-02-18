НБУ обновил курс гривны к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 18 февраля на уровне 27,85 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 33,65 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллар. Фото: Reuters

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 5 копеек – сегодня он был на уровне 27,90 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение банковского дня вырос на 1 копейку – по состоянию на 18 февраля курс был установлен на уровне 33,64 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 19 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 49 675,49 грн за унцию, что на 32,12 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 758,15 грн за унцию – на 4,2 грн больше, чем на 18 февраля. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 35 314,7 грн за унцию, что на 868,85 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 51 873,4 долл. за монету.

Напомним, стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin обновила очередной рекорд. Так, в течение последних суток курс Биткоина поднимался до 52 524 долларов за монету.

Отметим, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. "Комментарии" писали, означают ли активные инвестиции в популярную криптовалюту, что она в скором будущем займет место в наших кошельках и головах.

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