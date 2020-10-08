НБУ установил курс валют: гривня укрепляется

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 9 октября на уровне 28,28 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,28 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,32 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 5 копеек – по состоянию на 8 октября курс был установлен на уровне 33,33 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 9 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 700,09 грн за унцию, что на 237,69 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 682,04 грн за унцию – на 13,04 грн больше, чем на 8 октября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 24 627,66 грн за унцию, что на 170,17 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 10 747 долл.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что Украина введет новые карантинные ограничения на фоне "второй волны" коронавируса в Украине. Также экономисты рассказали о влиянии пандемии на экономику Украины. Актуален ли прогноз? Были ли шансы у нашей власти не допустить такого падения? Какие рычаги так и не были применены, что еще можно сделать, чтобы улучшить экономическую ситуацию? Ответы на эти вопросы для издания "Комментарии" дали эксперты.

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