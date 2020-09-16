НБУ установил курс валют на 17 сентября: гривня стремительно падает

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 17 сентября на уровне 28,12 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,39 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день подорожал на 6 копеек – вчера он был на уровне 28,06 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 5 копеек – по состоянию на 16 сентября курс был установлен на уровне 33,34 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 17 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 55 365,61 грн за унцию, что на 149,94 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 770,51 грн за унцию – на 1,91 грн меньше, чем на 16 сентября. Стоимость платины в среду будет на уровне 27 440,98 грн за унцию, что на 158,31 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 10 930 долл.

Напомним, начало недели ознаменовалось презентацией проекта Госбюджета на 2021 год. Надо сказать, что главная смета страны каждый раз не устраивает экономистов, традиционно вызывая шквал критики. Не стал исключением и нынешний документ. Эксперты уверены: бюджет выполнен не будет, поскольку его основные параметры "взяты с потолка". Причем, если одни экономисты не верят в выполнение доходной части документа, то другие убеждены, что он не будет выполнен по расходам.

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