НБУ установил курс валют на 23 февраля: доллар растет

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 22 февраля на уровне 27,93 грн за доллар. В то же время курс евро на вторник установлен на уровне 33,85 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.



Доллары. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 8 копеек – сегодня он был на уровне 27,85 грн за долл. Официальный евро в течение предыдущего банковского дня не изменился.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 23 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 50 247,91 грн за унцию, что на 870,52 грн больше, чем вчера. Курс серебра установлен на уровне 766,71 грн за унцию – на 9,63 грн больше, чем на 22 февраля. Стоимость платины во вторник будет на уровне 35 476,91 грн за унцию, что на 55,61 грн меньше, чем вчера.

Кроме того, курс Bitcoin превышает 53 тыс. долл. за монету.

Напомним, председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил недавно, что регулятор может выпустить украинские электронные деньги – е-гривну, которую относят к классу цифровых валют центральных банков (СBDС). "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, насколько это реалистично и актуально для нашей страны, а также, что изменится после запуска такой валюты.

Отметим, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. "Комментарии" писали, означают ли активные инвестиции в популярную криптовалюту, что она в скором будущем займет место в наших кошельках и головах.

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