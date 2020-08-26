НБУ установил курс валют на 27 августа: доллар и евро дешевеют

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 27 августа на уровне 27,39 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,28 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 5 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,44 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 13 копеек – по состоянию на 26 августа курс был установлен на уровне 32,41 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 27 августа. Стоимость золота установлена на уровне 52 317,39 грн за унцию, что на 478,01 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 719,36 грн за унцию – на 5,69 грн меньше, чем на 26 августа. Стоимость платины в четверг будет на уровне 25 095,71 грн за унцию, что на 484,47 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 11 269 долл.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что до конца 2020 года курс не превысит отметку в 29 грн за доллар. "Комментарии" выяснили у экспертов, чего ожидать от гривни осенью и за счет чего нацвалюта может укрепиться или ослабнуть.



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